بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث مروع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 58 على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن يتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبلت مستشفى العلمين بالساحل الشمالي النموذجي جميع المصابين التسعة في الحادث وهم «السيد عبدالحميد سيد» 24 سنة، من كفرالشيخ، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، و«عبدالرحيم أحمد حسن» 27 سنة من الشرقية، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، و«مصطفى محمد عبدالعزيز» 57 سنة من القاهرة، مصاب بجرح قطعي بالفم وكدمات متفرقة في الجسم، و«حسين أحمد محمد» 33 سنة من الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، و«مصطفى محمود سعد» 24 سنة من بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، و«طارق سعيد عبدالفتح» 52 سنة من الجيزة، وحازم خالد سيد 27 سنة من الجيزة، مصاب بجرح متهتك بالظهر وكدمات متفرقة في الجسم، و«علي عزت سويف» 26 سنة من الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، ومصطفى محمود سعد 24 سنة من الجيزة، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه وملابساته.