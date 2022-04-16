أمسية كروية نارية يعيشها محبي ومشجعي فريق ليفربول ونجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، إذ يواجه فريق ليفربول اليوم السبت الموافق 16 أبريل نظيره مانشيتر سيتي، في إطار مباراة النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الكروي 2022، ما يجعل الراغبين في مشاهدة المباراة يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتوفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات، وموعد المباراة أيضًا التي جاءت كالتالي:

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة و 5:30 بتوقيت السعودية و 6:30 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 3:30 يتوقيت تونس و 2:30 بتوقيت جرينتش.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات

وتعد مجموعة قنوات «beIN sport» هي الرائدة في إذاعة مباريات بطولات كرة القدم الدولي والعالمية، ونظرا لأن المباريات يتم إذاعتها على القنوات المشفرة الخاصة بها، يلجأ المواطنين للبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات، لتعلن إحدى القنوات المفتوحة وهي «BBC One» عن إذاعة المباراة، وجاء تردد القنوات كالتالي:

تردد قناة BBC One

- القمر الصناعي: انتلاست.

- التردد: 11495.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 44100.

تردد قناة beIN sport 1 premium

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة beIN Sports Connect 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12604.

- معامل تصحيح الخطا: 2/3.