عمرو عرفة: أحب العمل مع يسرا.. وبيننا «كيمياء» على المستوى الفني

عبر المخرج عمرو عرفة عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من الجمهور وكذلك بإشادات النقاد، بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «أحلام سعيدة» المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2022، والذي تلعب بطولته الفنانة يسرا ومجموعة كبيرة من الفنانات، من بينهن غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، والعمل من تأليف هالة خليل.

ويعيد عمرو عرفة خلال مسلسل «أحلام سعيدة» التعاون مع الثلاثي يسرا وغادة عادل ومي كساب للمرة الثانية، بعد عملهم معا للمرة الأولى في الجزء الأول من مسلسل «سرايا عابدين» في رمضان 2014، وقال لـ«الوطن»: «عملي مع الثلاثي مرة أخرى جاء بالصدفة، فلم أخطط لذلك، ولكني سعيد للغاية، فالعمل مع الأصدقاء يضفي أجواء محببة على الجو العام».

عمرو عرفة: أحب يسرا على المستوى الشخصي.. وصداقتنا تمتد لسنوات طويلة

وعن تعاونه مع الفنانة يسرا، أوضح مخرج مسلسل «أحلام سعيدة»، «أحب العمل مع يسرا فهي ممثلة مختلفة وأحبها للغاية على المستوى الإنساني فهي جدعة جدا، وتجمعنا كيمياء على المستوى الفني، فعلاقتي بها تمتد لسنوات طويلة منذ فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) عندما كنت منتجا فنيا للفيلم، وامتدت صداقتنا طوال تلك السنوات».

عمرو عرفة: «في نص الليل» أول تجاربي في الإخراج المسرحي

وعلى الجانب الآخر، تطرق المخرج عمرو عرفة للحديث عن تجربة الإخراج المسرحي التي قدمها للمرة الأولى عبر نص «في نص الليل»، التي جمعت غادة عادل وحسن الرداد، ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلا: «استمتعت جدا بالتجربة بالرغم أني كنت مرعوب منها، فهي كانت تجربتي الأولى في الإخراج المسرحي، ولكنها كانت تجربة مميزة خاصة مع التطور على المسرح فتضمن إبهارا بصريا، حيث تدور القصة حول الأشباح، ما ساعدنا على تقديم صورة بصرية مختلفة».

وتابع: «المسرح مختلف عن الدراما والسينما في أن صناع العمل يتلقون ردود الأفعال بشكل فوري ولحظي، ولذلك كنت خائفا من التجربة، ولكن بعد نجاحها سعدت بها للغاية، ولن أتردد في تكرارها مرة أخرى».