مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 15 والقنوات الناقلة، من الكلمات التي تصدرت محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، إذ يترقب الجمهور معرفة الأحداث المشوقة التي من المنتظر أن تقع لأبطال العمل الفني، خاصة بعد ترك يسرا لمنزلها في حلقة أمس، بسبب انزعاجها من وجود حمدي الميرغني بداخله.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 15 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E في المواعيد الآتية:

- يأتي عرض الحلقة في تمام الساعة 8:25 مساء.

- فيما تأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 بعد منتصف الليل.

- ويُعاد للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 14

وشهدت حلقة أمس، العديد من التطورات، انتهت بقرار «فريدة» وتلعب دورها يسرا، لترك منزلها والذهاب للعيش مع «شيرين» وتجسد شخصيتها غادة عادل، وذلك بسبب انزعاج الأولى من وجود الضابط الذي يلعب دوره حمدي الميرغني داخل منزلها وتصرفاته العشوائية عند تأمينه لمسكنها.