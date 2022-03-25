عمرو عرفة: «أحلام سعيدة» موضوع نسائي أعادني إلى الدراما الرمضانية

عاد المخرج عمرو عرفة، إلى موسم الدراما الرمضانية 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة»، وذلك بعد غياب قارب الأربع سنوات منذ آخر أعماله الدرامية «لمعي القط» في رمضان 2017، إذ يتعاون خلال المسلسل مع هالة خليل التي تشارك في الموسم الرمضاني للمرة الأولى ككاتبة فقط، إذ تتولى العمل على السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل.

وعن تحمسه للتواجد بعمل في الموسم الرمضاني، أوضح المخرج عمرو عرفة: «أعجبت بالنص للغاية التي قامت هالة خليل بكتابته، فهو موضوع نسائي بحت يناقش مشاكل السيدات بشكل صادق، ولم أتردد لحظة في قبول العمل برغم قراري السابق بالابتعاد عن العمل خلال الموسم الرمضاني بسبب ضغط العمل خلال تلك الفترة».

عمرو عرفة: نواصل تصوير المسلسل في رمضان

وأوضح مخرج مسلسل «أحلام سعيدة»، لـ«الوطن»، أنه سوف يستمر في تصوير مشاهد المسلسل حتى بداية شهر رمضان: «كانت الخطة المبدئية أن نبدأ مبكرا حتى ننتهي من التصوير قبل بداية الموسم، ولكن للأسف تعرضنا لبعض الظروف التي تسببت في تأخيرنا قليلا بداية من إصابة الفنانة يسرا وعدد من الممثلين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الوعكة الصحية التي مرت بها الفنانة غادة عادل، وصولا إلى حريق منزل الفنان نور محمود وإصابته، وبالتالي سنتابع التصوير خلال رمضان».

أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول 3 سيدات في مراحل عمرية مختلفة يلتقين بالصدفة في إحدى عيادات العلاج النفسي حيث تواجه كل منهما مشكلة في حياتها، ويجمعهما القدر سويا ليخضن تجارب تساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة الحياة بصورة أفضل، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، بالإضافة إلى غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، نور محمود، عماد رشاد ونبيل نور الدين.