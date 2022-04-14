ناقد فني يشيد بشيماء سيف في مسلسل أحلام سعيدة: «كوميديانة رائعة»

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بالفنانة شيماء سيف في مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الجاري، مؤكدا أن حضورها أضاف حيوية واختلاف.

وكتب أندرو محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «كنت متأخر شوية في حلقات أحلام سعيدة، ولسه شايف بداية ظهور شيماء سيف، والحلقات اللي بعدها، حضورها أضاف حالة من الحيوية والاختلاف على المسلسل، وبقيت بستنى مشاهدها.. كوميديانة رائعة، وبتقدر تضحك بأقل مجهود، ومهما كانت مساحة الدور، حتى لو ضيفة شرف.. في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ظهرت في مشهد واحد، وكان من أكتر المشاهد المضحكة في الفيلم».

أكتر واحدة قادرة تحقق الضحك

واضاف محسن: «في مسلسل نيللي وشريهان، اللي كان فيه كاست هايل، ظهرت ضيفة شرف في كام حلقة بشخصية فتحي الحرامي، وبرضه كانت من أحلى ضيوف الشرف في المسلسل.. في أحلام سعيدة اللي فيه محاولات لصناعة الكوميديا من الشخصيات المختلفة، هي أكتر واحدة قادرة تحقق الضحك فعلًا، رغم إن الطريقة اللي هي بتطلع بيها الضحك متوقعة جدًا».

واختتم أندرو قائلا: «مفارقة الشخصية اللي من طبقة اجتماعية قليلة، وبتشتغل عند واحدة غنية، ومش فاهمة كلامها أو طلباتها، أغلب اللي ممكن يتقال أو يتعمل هيبقى متوقع، لكن أداؤها بيخليه يضحك».

مسلسل أحلام سعيدة

تدور أحداث المسلسل، حول 3 سيدات تجمعهم الصدفة من خلال معاناتهن من مشكلة قلة النوم، والأرق، فتتجه كل منهم الي جروب طبي يهتم بعلاج اضطرابات النوم، ويبدأ تعارفهم من خلال الجروب.