«الغرف التجارية»: تراجع مبيعات الفسيخ وإقبال على الأسماك.. اعرف الأسعار

شهدت مبيعات الأسماك انتعاشة كبيرة قبيل عيد عيد شم النسيم فيما تراجعت مبيعات الفسيخ والرنجة تزامنًا مع شهر رمضان.

استقرار في الأسعار بسبب الوفرة

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن» ووصف تراجع مبيعات الفسيخ والرنجة بالطبيعي، وذلك لأن شم النسيم جاء متزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وتابع أن أسعار الأسماك فى سوق العبور مستقرة، وتشهد مبيعاتها ارتفاعًا كبيرًا حيث تعد الأسماك من أرخص البروتينات.

وكشف نائب رئيس شعبة الأسماك عن وجود وفرة المعروض، وزيادة إنتاج المزارع السمكية.

وبالنسبة لصلاحية السمك المعروض بالسوق، قال «عثمان»، إن أصحاب المحلات يشترون من السمك الكميات التي تتناسب وحاجة السوق، ويستخدمون الثلج المجروش بدلًا من ألواح الثلج لمد فترة الصلاحية، والحفاظ فترة أطول على البرودة.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأخير من شهر رمضان تتزايد نسبة المبيعات بشكل كبير، وتراجع نسبة الإقبال على اللحوم البيضاء والحمراء.

أسعار الأسماك

ورصد أسعار الأسماك حاليا في الأسواق، وهي كالتالي:

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح ما بين 40 - 45 جنيهًا.

-سعر البلطي رقم 2 تراوح ما بين 32 - 39 جنيهًا.

-سعر الفلية البلطي يتراوح ما بين 30 إلى 130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 80-120جنيهًا للكيلو.

-سعر البوري تراوح من 70 إلى 80 جنيهًا.

- الجمبري الجامبو يباع بسعر تراوح ما بين 400 إلى 440 جنيهًا.

- الجمبري المجمد يباع بسعر 90 جنيهًا للكيلو.

-سعر الفسيخ بعدد من المحلات 180 جنيهًا.

-الملوحة: يصل سعر كيلو الفسيخ 160 جنيهًا.

- سعر السردين: يصل إلى 80 جنيهًا.

- الرنجة: سعر كيلو الرنجة 70 جنيهًا.

- برطمان البطارخ: يصل لـ65 جنيهًا.