استقرار أسعار أسماك بحيرة المنزلة بدمياط.. والكابوريا من 50 إلى 150 جنيها
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عبده عبد الباري
01:04 م | الجمعة 18 مارس 2022
الأسماك في دمياط - صورة أرشيفية
شهدت أسعار أسماك المزارع وبحيرة المنزلة، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسعار، بينما ارتفعت أسعار الأسماك البحرية بنسبة 10%، بسبب توقف أسطول الصيد بمدينة عزبة البرج لمدة أسبوع بسبب نوة «الحسوم»، ومن المنتظر عودة الأسعار إلى طبيعتها عند عودة المراكب للصيد لتستقر الأسعار مطلع شهر رمضان.
أسعار الأسماك في دمياط
قال مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، إن سعر الأسماك المنتجة من بحيرة المنزلة والمزارع السمكية مستقرة، ولم تشهد أي تغير بعد تحسن حالة الجو، بينما ارتفعت أسعار الأسماك البحرية بنسبة 10%، بسبب المعروض في السوق، وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، ما تسبب في اتجاه أغلب المواطنين لشراء الأسماك خاصة البحرية، ما تسبب في ارتفاع سعرها بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
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وأكد البداوي، في تصريح لـ«الوطن»، على أن أسعار الأسماك لكل كيلو جرام، كالتالي:
- البوري: من 40 إلى 80 جنيها.
- الجمبري: من 100 إلى 450 جنيها.
- البربوني: من 90 إلى 150 جنيها.
- السهيلي: من 100 إلى 150 جنيها.
- الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيها.
- الوقار: من 80 إلى 150 جنيها.
- القاروص: من 80 إلى 120 جنيها.
- البلطي: من 20 إلى 35 جنيها.