ضبط 400 كيلو أسماك مملحة فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، بقيادة الدكتور الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير المديرية، حملة مكبرة للتفتيش على ثلاجات اللحوم والأسماك بمركز أشمون، في إطار توجيهات الدولة، وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة مكبرة تضبط 400 كيلو أسماك مملحة فاسدة بالمنوفية

وتمكنت الحملة المكبرة للطب البيطري في المنوفية، بتنسيق الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، من ضبط 400 كيلو أسماك سردين مملحة ومجمدة فاسدة في أشمون، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

محافظ المنوفية يوجه بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأعلنت مديرية الطب البيطري في بيان لها، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات من اللواء محافظ المنوفية بالاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وغذائهم وتكليف من الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، بعمل حملات مستمرة وتنسيق وإشراف الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.

ندوة إرشادية مكبرة بالإدارة الزراعية بشبين الكوم

على صعيد متصل، عقدت مديرية الطب البيطري في المنوفية، ندوة إرشادية مكبرة بالإدارة الزراعية بشبين الكوم عن تطوير مراكز تجميع الألبان وتم شرح مخاطر التلوث وزيادة العد البكتيري في الألبان وكيفية اكتشاف التهاب الضرع الخفي واتباع الاشتراطات الصحية أثناء الحلابة ونقل وحفظ الألبان.