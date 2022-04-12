سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 في مصر

حظي سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل باهتمام الكثير من المستهلكين وذلك بالتزامن مع اليوم الـ 11 من شهر رمضان الكريم، إذ تصدرت عمليات البحث عنه على المحرك العالمي «جوجل» كونها تمد الجسم بالعديد من العناصر والفيتامينات والأحماض الدهنية للحفاظ على صحة القلب، كما أنَّها منخفضة السعر مقارنة باللحوم والدواجن، فضلا عن أن الغالبية العظمي تفضل تناولها بعد الملل من تناول المأكولات التي تحتوي على خضروات ولحوم بنوعيها الأحمر والأبيض.

لذا يرصد موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، سعر السمك البلطي، فضلاً عن الأنواع الأخرى، وذلك بسوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

ووصلت قيمة سعر الكيلو جرام من السمك البطلي لتتراوح ما بين 30 و50 جنيهًا حسب الحجم والوزن، بالإضافة إلى المنطقة التي يباع بها.

وبشأن سعر سمك الفيليه البلطي، فتراوح سعر الكيلو اليوم الثلاثاء بين 95 و120 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وعن أسعار السمك المتوفرة في سوق العبور، فجاءت كالآتي:

تباين سعر السبيط تباين سعر الكيلو منه بين 120 و180 جنيهًا.

المرجان تراوح من 22 إلى 38 جنيهًا.

السمك البوري تراوح ما بين 35 و55 جنيهًا.

الدنيس وتراوح سعر الكيلو بين 90 و150 جنيهًا.

المكرونة السويسي ما بين 30 و65 جنيهًا.

سمك الثعابين تراوح سعر الكيلو منه بين 50 و230 جنيهًا.

وتباين سعر الجمبري من 50 إلى 300 جنيه حسب الحجم والنوع.

سمك المكرونة السويسي تراوح سعر الكيلو بين 50 و95 جنيهًا

سمك البلطي بدأ سعر الكيلو من 24 وحتى 38 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا تراوح سعر الكيلو منها ما بين 30 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية

وأخيرا تباينت أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، على النحو الآتي:

سمك الدنيس تراوح بين 160 و180 جنيهًا.

سمك المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و38 جنيهًا.

سمك التونة بين 35 و100 جنيه.

سمك القاروص تراوح بين 140و160 جنيهًا.