درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-4 -2022 في مصر

نشاط كبير للرياح على كل الأنحاء، يؤدي إلى انتشار الرمال والأتربة، تشهده العديد من المحافظات، خلال الساعات القليلة المقبلة، جعل الكثير من المواطنين، يتسائلون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 17 أبريل من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 39-22

الإسكندرية 38-21

وادي النطرون 38-21

طنطا 38-21

شبين الكوم 39-22

دمنهور 39-22

بلطيم 37-21

مطروح 36-19

السلوم 35-19

سيوة 39-18

بورسعيد 34-21

دمياط 34-21

الزقازيق 39-22

المنصورة 39-22

الإسماعيلية 40-21

السويس 38-21

العريش 38-21

رفح 35-20

رأس سدر 35-16

نخل 39-19

نويبع 36-20

طابا 35-20

كاترين 32-15

الطور 34-21

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 31-21

الفيوم 40-22

بني سويف 40-22

المنيا 41-23

أسيوط 41-22

سوهاج 41-23

قنا 41-24

الأقصر 42-24

أسوان 42-25

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-22

شلاتين 35-19

أبو رماد 35-18

حلايب 32-19

رأس حدربة 32-19