رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب تفقد أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير؛ إلى محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله، وبدء تشغيله سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من محور الفريق كمال عامر

واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى استعرض نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الإنتهاء من هذا المحور المهم فى أقرب وقت ممكن، سعياً للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، موضحاً أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور «تحيا مصر» شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض 33 – 65.5 متراً، منوهاً إلى أن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية «26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم»، بالإضافة إلى شوارع »مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة».

إنشاء محور حر اتجاهين

ولفت اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض 3 – 4م حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض 2 – 3 م حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، مضيفاً أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة اسفل الكبارى التى تم انشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.

الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر

وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر، الذى يقوم بتفيذه الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب، وحتى شارع الهرم، فقد تم الإنتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائرى المنيب إلى المحور والذى يتم ضمن توسعة الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، أشار إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتى تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالى، سواء الملاك أو القاطنين، إضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التى تم تحويلها، مضيفاً أنه جار الإنتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائرى بالوراق، بينما جار تنفيذ الأعمال فى المسافة من الطريق الدائرى بالوراق حتى محور «تحيا مصر»، حيث انه تم بدء العمل بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحور فى شهر يوليو المقبل.

التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق

وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن أن تنفيذ أعمال المشروع تأتى فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى ومليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وهو ما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحى، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات، فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم اجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، وذلك لاختصار وقت التنفيذ.