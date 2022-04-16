الإعدام للمتهم بقتل شقيقيه حرقاً في كفر الشيخ.. شك بعلاقة أحدهما مع زوجته

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، بمعاقبة زوج شاب متهم بقتل شقيقيه حرقاً، عن طريق إضرام النار فيهما عمداً، داخل منزل العائلة في قرية «إبطو»، بدائرة مركز دسوق، بالإعدام شنقاً.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 12093 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، خلال جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، وبحضور علي كفافي، وكيل النيابة.

المتهم تربص لشقيقيه خلف باب المنزل وأشعل النار فيهما

وأدانت المحكمة المتهم «شريف م. ف. ع.»، 20 سنة، عامل، حيث أنه في 19 يناير 2021، تخلص من شقيقيه «محمد» و«أيمن»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن أقدم على قتلهما بسبب خلافات عائلية فيما بينهم، حيث جهز زجاجتي بنزين وكرة قماشية، وتربص خلف باب المنزل، وبدأ بشقيقه «محمد»، وعندما أبصر صعود المجني عليه إلى شقته، سكب عليه مادة بترولية بحوزته، وأشعل النيران في قطعة قماش، وألقى بها على المجني عليه، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة أودت بحياته.

وتبين من أوراق القضية أنه فعل نفس الأمر مع شقيقه الثاني «أيمن»، فامتدت النيران إلى مسكن المتهم، عندما أشعل النار في المجني عليه الثاني، مما أدى إلى احتراق كافة محتويات ومنقولات المسكن، وأصيب شقيقه بحروق بالغة توفى على أثرها، بحسب تقرير الطب الشرعي.

النيابة توجه للمتهم إحراز أدوات للاعتداء على الأشخاص

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، منها مادة معجلة للاشتعال «بنزين»، وكرة قماشية، دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، التي اعترف خلالها المتهم تفصيلياً بإقدامه على قتل شقيقيه، ظناً منه بوجود علاقة غير شرعية بين أحد المجني عليهما وزوجته، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.