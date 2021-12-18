إحالة عامل قتل شقيقيه حرقا في كفر الشيخ للجنايات

أحال المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أوراق متهم بقتل شقيقيه حرقا إلى محكمة جنايات فوه، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لبدء محاكمته.

وكان عامل مقيم ببقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، أقدم على قتل أشقائه الثلاثة حرقًا، وتخلص من اثنين منهما، وفشل في قتل الثالث.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم «شريف.م.ف.ع»، 20 عاما، عامل، جهز زجاجتي بنزين وكرة قماشية، وتربص خلف باب المنزل، وبدأ بشقيقه «محمد»، وعندما أبصر صعود المجني عليه لشقته، سكب عليه مادة بترولية من دلو بحوزته وأشعل النيران في قطعة قماش، وألقى بها على المجني عليه ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة أودت بحياته.

كما تبين من أمر الإحالة أنه بعدما انتهى المتهم من شقيقه الأول، أقدم على قتل الشقيق الثاني والثالث بنفس الطريقة، وسكب عليهما البنزين وأضرم فيهما النيران أثناء تواجدهما أمام منزلهما، وامتدت النيران إلى شقة أحدهما وأحرقته بالكامل، فيما لقي أحدهما حتفه متأثرًا بجراحه.

التحريات أثبتت تربص العامل بأشقائه

وأكدت أوراق القضية أن المتهم كان على خلاف مع أشقائه، وبناء عليه أعد لجريمته وجهز بنزين لإحراقهم، وضمت الأوراق تقرير الصفة التشريحية، الذي بين أن المتوفى الأول يوجد به حروق بالجثمان من الدرجة الثانية، والثالثة تشمل الوجه، وفروة الرأس، والعنق، والظهر، والبطن بنسبة تقدر نحو 72 % من مساحة الجلد، وذلك بسبب ملامسة الجلد للهب النار.

تفاصيل واقعة حرق الشقيقين بدسوق

كانت قرية «إبطو»، التابعة لمركز دسوق، شهدت تفاصيل الواقعة المأساوية في نهايات يناير 2021، نتيجة مشاجرة بين شقيقين باستخدام «أسطوانات البوتاجاز»، في وجود شقيقهما الثالث، مما أدى إلى مصرع اثنين منهم، وإصابة الآخر وزوجته بحروق.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة، وتبين نشوبها بين شقيقين، أقدم كلاهما على إضرام النيران في الآخر باسطوانات البوتاجاز، داخل شقة أحدهما، بحضور شقيقهما الأكبر، وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين «أيمن م. ف.»، 33 سنة، وشقيقه «شريف»، بسبب خلافات بينهما، أثناء تواجدهما في شقة الثاني، بحضور شقيقهما الأكبر«محمد».

ونتج عن الواقعة إصابة «محمد» ووفاته متأثراً بإصابته فور وصوله للمستشفى، كما توفى «أيمن» هو الآخر بعد إصابته بحروق متعددة، بينما فر«شريف» هارباً، كما أصيبت زوجته «نعيمة ع. ف.»، 42 سنة، التي تم نقلها هي الأخرى إلى مستشفى دسوق العام.