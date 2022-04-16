هشام إسماعيل: «الزمالك واكل دماغي.. ومو صلاح خارج التقييم المحلي»

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن ميوله الكروية، خلال حواره في برنامج «جون مشترك»، الذي يُقدمه المذيع كريم خطاب، ويذاع على راديو «نجوم إف إم»، إذ قال إنه من عشاق نادي الزمالك، معقبًا: «الزمالك واكل دماغي»، لكنه عالميًا يشجع نادي ليفربول الإنجليزي وزاد حبه لهذا الفريق بعد وجود اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، كما أنه يُحب نادي ريال مدريد وبرشلونة، موضحًا: «طول عمري بحب كرة القدم الجميلة».

بحب جيل منتخب مصر سنة 90

وعن أول مرة يذهب فيها إلى الإستاد، ذكر «إسماعيل»، أنه ذهب للاستاد لمشاهدة مباراة نادي الزمالك ضد موردة السوادني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز فيه الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما في السودان خسر الزمالك هنا وخرج من البطولة، معقبًا: «أنا بحب جيل منتخب مصر سنة 1990، وجيل إبراهيم يوسف والكوراشي وجمال عبدالحميد»، موضحًا أن أفضل محلل رياضي يستمع له عماد متعب وحازم إمام.

حسين حجازي هو أفضل لاعب في تاريخ مصر

كما تحدث عن أفضل لاعب في تاريخ مصر من وجهه نظره، فذكر هشام إسماعيل، أن حسين حجازي هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، إذ كان محترفًا في إنجلترا قبل أن يعرف الجمهور المصري معنى الاحتراف، موضحًا: «لعب للأهلي والزمالك وكسب نفس البطولات مع الناديين وتولى رئاسة اتحاد الكرة، ويليه حسام وإبراهيم حسن، ثم محمد صلاح وهو رجل خارج التقييم المحلي وفي مكانة لوحده، وهو يقيم من أساطير الكرة العالمية، والناس تفتخر أنه مصري».

سيد زيزو أفضل لاعب في مصر حاليا

وأوضح أن اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، لاعب متكامل ويعد أفضل لاعب في مصر حاليا، كما أن محمد الشناوي محمد أبوجبل من أفضل الحراس حاليا، بينما أفضل حارس في تاريخ مصر كابتن ثابت البطل، وأفضل ظهير أيمن إبراهيم حسن، وكابتن حسن الشاذلي من أفضل لاعبين مسجلي الأهداف.