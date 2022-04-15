هشام إسماعيل: مشاركتي في الاختيار 3 فرصة لإبراز موهبتي

علق الفنان هشام إسماعيل، على مشاركته في مسلسل «الاختيار 3» وقيامه بدور شخصية القيادي الإخواني «البلتاجي»، قائلا إنه علم بمشاركته في المسلسل في أوائل ديسمبر من العام الماضي، وأخبره هشام سليمان المشرف على الإنتاج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

هشام إسماعيل: يشرفني المشاركة في الاختيار 3

وأضاف هشام إسماعيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على الراديو «90 90»، وتقدمه الإذاعية غدير حسان: «يشرفني إني أشارك في مسلسل الاختيار 3 بأي دور».

وأكد أن مشاركته في مسلسل الاختيار 3، فرصة سليمة لإبراز مواهبه الكبيرة التي لا تأخذ حقها دائما، متابعا: «أنا بعرف أقلد أي شخصية في الدنيا أي حد يصوره، أيا كان شكله وطوله وجسمه».

سر الكيميا في «الكبير أوي»

وعن كواليس مسلسل «الكبير أوي 6» مجسدًا شخصية «فزاع»، قال إنه وافق على الفور على الجزء السادس من المسلسل.

وأضاف: «قولت لو أدوني مشهد هعمله أيا كان، ومش هقرا السيناريو حتى لو هشارك في أي حلقة، والحمد لله طلع السيناريو مكتوب حلو مع إخراج عظيم».

وعن حالة الكيمياء بين أبطال مسلسل الكبير أوي، أكد أن الفضل في ذلك يرجع للفنان أحمد مكي: «بيحب الفنان اللي قدامه، وبيدي مساحة للي قدامه من أول يوم له معانا، وبيحتوي جميع اللي بيشتغلوا معاه في حب شديد».

كواليس انضمام هشام إسماعيل لـ «أحلام سعيدة»

وعن مشاركته في مسلسل «أحلام سعيدة»، أكد أن هناك علاقة صداقة بينه وبين المخرج عمرو عرفة والمنتج جمال العدل، «إحنا لينا انتماء رياضي واحد احنا التلاتة، ودمهم خفيف والمخرج عمرو عرفة قال لي آن الأوان نشتغل مع بعض، لأنه بقاله 10 سنين بيبعتلي حاجات واتأسف له، بس المرة دي حصل نصيب وقولتله مع حضرتك حتى لو هقول كلمة».