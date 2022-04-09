هشام إسماعيل ينفي ظهور «حزلقوم» في صورة من الكبير أوي 6: اتبسطوا واضحكوا

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة من كواليس مسلسل الكبير أوي 6 لهشام إسماعيل ومحمد سلام، وظهر من بعيد شاب يشبه «حزلقرم» الشخصية الثالثة لأحمد مكي في المسلسل، وخمن الجمهور أن الرجل المتخفي هو «حزلقوم».

وعلق الفنان هشام إسماعيل على الأمر من خلال حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «نظرا لانتشار التكهنات الجبارة، ده مش حزلقوم ده شاب عادي من الحراس قالع الماسك والموضوع مش ساسبينس أوي كدة لدرجة مين اللي عامل اللعبة لأن الأساس الكوميديا مش ساسبينس ويطلع زي ما يطلع، المهم تضحكوا وتتبسطوا مش تكتشفوا مين اللي عامل اللعبة، أي حد قعد يقول الصورة حرقت فرفش واتبسط ده مش الجزء التاني من سكويد جيم».

الحلقة7 من مسلسل الكبير أوي 6

وبدأت الحلقة 7 بظهور جميع أهالي المزاريطة في مكان مغلق، والجميع يرتدي زيا موحدا علي غرار لعبة «الحبار» الشهيرة، وبدأ الجميع في اللعبة للحصول على الجائزة في النهاية.

مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي 6، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة حسن، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

يعرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات ON E، بشكل حصري، وتذاع الحلقة بعد الإفطار مباشرة، لتبدأ الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6:20 مساء، وتتم الإعادة في تمام الساعة 1:50 صباحا، والإعادة الثالثة، في تمام الساعة 2 ظهرا من اليوم التالي.