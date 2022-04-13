هشام إسماعيل: «فزاع» أصبح أيقونة وشخصية «البلتاجى» تحدٍّ حقيقى فى «الاختيار 3»

حالة فنية رائعة صنعها خلال الموسم الرمضانى الحالى، هنا يظهر فى دور «فزاع» بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى»، وهو الشخص الصعيدى الذى يعيش فى ظل سيده بالعمل، ويضحك الجميع على إيفيهاته التلقائية، وهناك يجسد شخصية محمد البلتاجى، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، وتارة أخرى تجده بشخصية الزوج المصرى الأصيل «أنسى» ضمن أحداث مسلسل «أحلام سعيدة».

إنه هشام إسماعيل، الذى قال، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أصر على تقديم «فزاع» بأبعاد أخرى للشخصية بعد مرور ما يقرب من 7 سنين على عرضها، من منطلق أن الزمن حينما يمر يكتسب الشخص خبرات جديدة، فأضاف له بعض الرتوش الجديدة: «خليته جاله كل أمراض الدنيا، وكمان اكتسب بعض الحكمة، لأن شخصية فزاع أصبحت أيقونة عند المجتمع المصرى، والناس بتتعامل معاه إنه حقيقى وعايش وسطهم مش بيمثل وخلاص».

وأضاف «إسماعيل» أن دور «فزاع» ضره بعض الشىء فى بداية مشواره: «الناس كانت فاكرانى فزاع الراجل الغلبان، لقوه معدى من قدام الاستوديو قالوا له تعالى مثّل الدور»، لكنه بعد ذلك تمكن من عمل أدوار متعددة وشخصيات مختلفة، أثبتت أنه ممثل قادر على التلون بامتياز، لم يقلق من تأدية الدور مرة أخرى وهو ما استقبله الجميع بحفاوة وسعادة فاقت الأجزاء السابقة.

%50 من مشاهد «الكبير قوى» مع «مكى» ارتجالية واستمتعت بشخصية «أنسى» فى «أحلام سعيدة»

وعن أزمة الصورة التى نشرها خلال كواليس تصوير «الكبير أوى 6» والتى استنبط منها البعض من هو مدبر «لعبة السبيط» الكوميدية خلال الأحداث، قال: «إنه تعامل مع الموقف بشكل كوميدى ورد بهدوء، لأن العمل ليس أكشن أو بوليسى وإنما هو كوميدى بحت، و50% من الإيفيهات يطرحها الممثلون وأحمد مكى ومخرج العمل، لكنه سعيد بهذا السجال الذى حدث لأنه يعنى متابعة الناس لكل تفاصيل العمل أولاً بأول».

كما عبّر عن سعادته بتجسيد شخصية محمد البلتاجى ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، واصفاً إياه بالعمل الناجح للغاية، مضيفاً: كل من يمثل به يكون تحت الميكروسكوب من المشاهدين، لأنه بالطبع أهم الأعمال الرمضانية لما يحتويه من حقائق تاريخية لفترات مهمة فى تاريخ مصر، لذا كل من يشارك به «بيتبروز ويزيد حجمه».

وأكد أنه وجد ثناءً من الجميع على دوره، رغم أنه يجسد شخصية مكروهة، وهو ما وجد فيه تحدياً جديداً له وفرصة لإثبات ذاته من جديد، وأنه استطاع فهم أبعاد الشخصية النفسية وكيفية تفكيره وطريقة كلامه وتعبيره الحركى: «حبيت أقول من خلاله إن أنا بتاع كل يوم مش بتاع الكبير وبس، شخصية فزاع داخل بيها رمضان وهى كسبانة 2/ صفر، إنما البلتاجى هو التحدى الحقيقى، ودوره مكمل لآخر رمضان».

أما عن دور «أنسى» فى مسلسل «أحلام سعيدة»، فأكد «هشام» أنه من أكثر الأدوار التى استمتع بها، ووصفه بأنه رجل ظريف ولطيف ومصرى بسيط، نتج عن كتابة واعية لهالة خليل ساعدته فى رسم الشخصية، وإخراج عمرو عرفة الذى يدقق فى كل تفاصيل الشخصيات: «حبيته جداً ولقيت نفسى واقع فى إيد ناس أمينة».

وأردف أن ردود فعل الجمهور عبر السوشيال ميديا أسعدته كثيراً، وحتى من كره شخصية «البلتاجى» أثنى على أداء «هشام»، وأيضاً من خلال نجاح «فزاع» مجدداً، مختتماً أن يومه فى رمضان يسير بشكل طبيعى: «بعد الفطار بانزل أصلى التراويح لو معنديش تصوير، وباتفرج على المسلسلات اللى مشارك فيها فقط، والباقى محوشه لبعد رمضان، وباحب كارتون (يحيى وكنوز) عشان بنتى».