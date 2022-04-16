مسابقة قرآنية بمشاركة 600 شاب وفتاة بمركز شباب سنهور بدسوق

نظم مركز شباب «سنهور المدينة»، التابع لإدارة شباب دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، بمشاركة 600 شاب وفتاة من شباب القرية، ومن أعضاء مركز الشباب، لقياس مستويات المشاركين في حفظ القرآن كاملاً، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن، أو ربع القرآن الكريم، برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

تم تنظيم المسابقة بناءً على توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق، ومتابعة تنفيذ محمد عجوة مدير شباب سنهور المدينة، وذلك ضمن خطة نشاط شهر رمضان المعظم، وسط إجراءات احترازية، وتنظيم المسابقة في الملعب، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب المشاركين في المسابقة.

مسابقة غير مسبوقة من حيث عدد المشاركين

وصرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأن المسابقة التي جرى تنظيمها في مركز شباب سنهور، جاءت غير مسبوقة، بمشاركة هذا العدد الكبير من الشباب والفتيات، مشيراً إلى أنها تشتمل على إجراء امتحان شفهي وتحريري للمشاركين، يعقب ذلك مراجعة وتصحيح الإجابات.

وتخضع المسابقة للتحكيم من قبل مشايخ الأزهر الشريف، منهم الشيخ محمد عبد النبي ياقوت، والشيخ محمد سلطان، ومحمد العنتبلي، وعصام عيسى، وطاهر نسب، ومحمد الهريتي، ومحمد خاطر.

الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 20 رمضان

وأضاف «محروس» أنه تم تحديد موعد الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 20 رمضان، على أن يتم تكريم الفائزين، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد، موضحاً أن شهر رمضان يحتفظ بمظاهره الفريدة، التي تفرض طابعاً خاصاً على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، التي تُعد ملتقى الأسر المصرية، ومنها المسابقات الدينية.