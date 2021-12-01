مسابقة دينية لطلاب ومدرسي المرحلة الابتدائية.. الشروط والجوائز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لطلاب المرحلة الابتدائية، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة داخل المجتمع المدرسي، وذلك بتلخيص كتاب (الإسلام يتحدث عن نفسه) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة «رؤية» للفكر الديني المستنير.

المسابقة تستهدف جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تستهدف جميع أفراد الأسرة المدرسية، من الطلاب المسجلين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك الطلاب المصريين بالمدارس الدولية على أرض مصر باختلاف مراحلهم التعليمية، وأولياء أمورهم، كما تستهدف المسابقة جميع المعلمين والأخصائيين والأمناء على اختلاف تخصصاتهم، فضلا عن القيادات التعليمية بمختلف مستوياتها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه يتم تقديم الملخصات للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير 2022.

شروط التقدم للمسابقة لطلاب المرحلة الإبتدائية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم للمسابقة الثقافية الدينية الكبرى، لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجاري 2021 -2022، كالتالي:

- أن يكون الطالب مقيداً للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- كتابة التلخيص بخط اليد فيما لا يقل عن 15 ولا يزيد عن 20 صفحة.

- مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

- تُعطى صفحات البحث أرقاماً متسلسة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع الحواشي (الهوامش) أسفل الصفحات، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلاً.

- يُكتب البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية مع الدقة في التوثيق.

1500 جنية للفائز المسابقة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الأوقاف ستقدم للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبرى وهي كالتالي: -

الفائز الأول: 1500جنيه.

الفائز الثاني: 1000 جنيه.

الفائز الثالث:750 جنيه.

الفائزين من الرابع إلى العاشر 500 جنيه.