روسيا تعلن مقتل 23 ألف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

أعلن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني، وذلك ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير، وسط تحركات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لديها جميع البيانات بشأن الخسائر الفعلية للجيش الأوكراني، وكذلك قوات الحرس الوطني الأوكرانية، وأيضا الخسائر وسط صفوف المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا في بداية الحرب.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: رئيس أوكرانيا يخشى إخبار شعبه بالخسائر

ولفت «كوناشينكوف» إلى أن هذه الخسائر يخشى رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي أن يخبر الشعب الأوكراني بها، مؤكدًا أن الخسائر التي مني بها الجانب الأوكراني لا يمكن تعويضها.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريبًا بشكل مفصل خسائر أوكرانيا، قائلًا: سنكشف عن مكان وفاة كل شخص وأين دفن من القوات الأوكرانية.

نتائج بعض الضربات الروسية على أوكرانيا

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، لافتة إلى أن تلك الشحنة كانت مرسلة من دول غربية إلى كييف.

كما أعلنت أيضا تدمير مبنى مصنع للمدرعات في كييف، وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولاييف، وذلك باستخدام الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة التي يتم إطلاقها من الجو.

موسكو تعلن تطهير جميع المناطق الحضرية في ماريوبول من القوات الأوكرانية

وأعلنت روسيا أن جميع المناطق الحضرية في ماريوبول، المدينة الساحلية المحاصرة التي تعرضت لبعض أعنف اعتداءات الحرب حتى الآن، قد تم تطهيرها من القوات الأوكرانية ، وفقًا لتقارير رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها حاصرت أيضًا عددًا قليلاً من المقاتلين في مصانع الصلب في آزوفستال، ولفت المتحدث باسم الوظارة إلى القوات الأوكرانية في ماريوبول فقدت أكثر من 4000 مقاتل واستسلم 1464 آخرين.

وقال إنه يتم حاليا حصار بقايا المجموعة الأوكرانية بالكامل على أراضي مصنع آزوفستال للمعادن، مضيفا أن فرصتهم الوحيدة لإنقاذ حياتهم هي إلقاء أسلحتهم طواعية والاستسلام.