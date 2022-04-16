آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. معركة في ماريوبول وتوقعات بانتهاء الأزمة

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، يسعى عدد كبير من المواطنين على مستوى العالم معرفة تطوارات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومتابعتها على مدار الساعة، إذ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العمل على وقف الحرب الروسية على أوكرانيا قائلا: «كلما طالت الحرب سنخسر أكثر».

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنّ من الممكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية، أو الكيماوية في الحرب، داعيًا العالم إلى الاستعداد لذلك.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وعن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، فقد كشف الرئيس الأوكراني أنّ أوكرانيا فقدت ما بين 2500 و3000 جندي في الحرب، فضلًا عن إصابة عشرة آلاف آخرين، لافتًا إلى أنه من الصعب تحديد عدد ضحايا الحرب من المدنيين الأوكرانيين.

وأشار زيلينسكى، إلى أنّ أعداد القتلى في صفوف القوات الروسية تتراوح بين 19000 و20000 جندى، فيما أعلنت روسيا سابقا سقوط 1351 جنديًا فقط.

20 ألف قتيل بين الجنود الروس

ويتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، حتى نهاية العام الجاري، وأخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مسؤولين أوروبيين بذلك.

فيما أوضح مسؤولون أمريكيون، أنّ من الصعب التكهن بمدة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدين أنّه لا توجد أي مؤشرات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق أهدافه على الأرض من الحرب، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن».

وتأتي «معركة ماريوبول» ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، إنّ المعركة جارية، في ماريوبول، وتحولت إلى أنقاض، ولقى آلاف المدنيين حتفهم ولا يزال عشرات الآلاف محاصرين.

المعركة جارية في ماريوبول

وأضاف أنّ الروس لم يستولوا على المدينة بالكامل، «الوضع في ماريوبول صعب، القتال يحدث الآن، والجيش الروسي يستدعي باستمرار وحدات إضافية لاقتحام المدينة».

وتابع المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية، بأنه إذا استولت موسكو على ماريوبول، فستكون أول مدينة كبيرة تسقط.