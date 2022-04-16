أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. مسيرة لدعم موسكو في لبنان

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن مسيرة سيارات انطلقت اليوم في لبنان، وتحديدًا في العاصمة بيروت، لإعلان التضامن مع روسيا ودعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت يوم الرابع والعشرين من فبراير، فيما هددت وزارة الدفاع الروسية اليوم بقصف كييف حال حدث أي هجوم تجاه الأراضي الروسية، وذلك في إطار أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

كيف تأثرت لبنان بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

ولبنان إحدى الدول العربية التي تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمخزون الحبوب الذي تعتمد فيه بيروت بدرجة كبيرة على كييف.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل مسيرة التضامن في بيروت

وأوضحت وكالة أنباء سبوتنيك في تغطيتها حول أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أن المشاركين في مسيرة التضمان ببيروت رفعوا الأعلام الروسية واللبنانية فوق سياراتهم.

وامتزج رفع الأعلام الروسية واللبنانية بالموسيقى والأغاني الشعبية الروسية، في المسيرة التي انطلقت من بيروت إلى بلدة عيناب، ثم توجهوا من بعدها إلى حديقة الصداقة الروسية اللبنانية، إذ أكدوا رفضهم كذلك عمليات التجييش التي تحدث ضد روسيا.

تحذير مهم من وزارة الدفاع الروسية لأوكرانيا

وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها سترد على أي عمل يستهدف الأراضي الروسية بقصف العاصمة الأوكرانية كييف.

ويأتي التحذير بعد هجمة بالطائرات طالت الأراضي الروسية، أمس، إلا أن موسكو ردت على الفور في المقابل بضرب عدد من الأهداف داخل كييف، لتشهد بذلك أشد انفجارات منذ نحو أسبوعين، أي منذ انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف.

رئيس أوكرانيا: موسكو تكثف عملياتها في ماريوبول لتعويض الفشل في كييف

وقال رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي، اليوم، إن روسيا تكثف ضرباتها وعملياتها في ميناء ماريوبول الذي تحاصره، لتعويض فشلها في السيطرة على العاصمة كييف، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن سيطرة القوات الروسية على ماريوبول بمثابة الجائزة الكبيرة لها في هذه الحرب؛ التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأكد زيلينسكي، في حديث لصحيفة برافدا الأوكرانية، أن الوضع صعب للغاية في ماريوبول، قائلًا: جنودنا محاصرون، الجرحى محاصرون، وهناك أزمة إنسانية، ومع ذلك، فإن الرجال يدافعون عن أنفسهم.