دايما عامر يحارب التنمر من مرضى البهاق.. وخبير نفسي: الآباء دورهم كبير

طرح مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، في إحدى حلقاته، معاناة بعض مرضى البهاق مع من حولهم، وخوفهم من المجتمع بسبب ردود الفعل تجاههم، من خلال من خلال شخصية «سما» إحدى طالبات مدرسة رؤية الخاصة، التي تعيش أزمة نفسية بسبب رفض زملائها لها بسبب مرضها، إذ لا تستطيع الاندماج معهم بسبب نظراتهم لها وتساؤلاتهم عن الاختلاف الذي تحظى به وسببه.

وأظهرت إحدى اللقطات رفض الطالبة «سما» المشاركة في مسابقة الرقص بدلًا من زميلتها التي كسرت قدمها وذلك عندما عرضت عليها «ميس ماهيتاب» المشاركة، كما ذهب عامر عبدالرازق، إلى الطالبة لمعرفة سبب رفضها وبالرغم من أنها أخبرته أن والدها هو الذي يرفض، إلا أنه تفهم خوفها من المجتمع بسبب مرضها.

«هندي» يوضح الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها مرضى البهاق

وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إنه دائما ما يعاني مرضى البهاق من اضطرابات نفسية منها العزلة الاجتماعية وكذلك الخوف من مواجهة المجتمع: «الشخص اللي بيعاني من البهاق بيقى عنده خوف اجتماعي عشان الناس بترفض تتعامل معاه على الرغم أني مرض البهاق غير معدي والناس بيخافوا أنهم يسلموا عليه»، كما أيضا دائما ما يتعرض للإجهاد النفسي وعدم التكيف مع المجتمع والشعور بالخجل.

التنمر من أهم المظاهر التي يتعرض لها مرضى البهاق

وتابع «هندي» أن التنمر من أهم المظاهر التي يعاني منها مريض البهاق: «مثلا الطفل في المدرسة أو شاب في جامعة لما زملائه بيتريقوا عليه ويكون فيه سخرية منه ونظرات غريبة، ده كله بيخليه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة»، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع أن يتعامل معه كأنه شخص عادي: «المفروض الناس تتعامل مع مريض البهاق كأنه شخص عادي ومتخليهوش يحس أنه مريض لأني البهاق ده مش معدي».

يذكر أن مسلسل دايما عامر من بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نضال الشافعي، محمد ثروت، أحمد الشامي، محمد التاجي، طارق عبدالعزيز، محمد محمود، لبلبة، فادية عبدالغني، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.