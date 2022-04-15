الكبير أوي 6 في الحلقة 14 يناقش مشكلة التنمر في شخصية الطفلة جليلة

ناقشت حلقة الليلة من مسلسل الكبير أوي 6 في الحلقة 14، قضية التنمر، من خلال الطفلة جليلة، التي تتنمر على جميع زملائها في المدرسة، وعلى «العترة» ابن الكبير أوي، الذي أصبح يدعي الإعياء من أجل التهرب من الذهاب إلى المدرسة خوفا من جليلة، وعندما كشف الدكتور ربيع عليه، أكد أنه لا يعلم ما به، وهنا فهم الكبير أن ابنه يتهرب من المدرسة بدون أسباب واضحة.

العترة يدعي المرض ويتهرب من المدرسة

ومن اجل كشف حقيقة ادعاء العترة المرض قام الكبير باخبار العترة أنه قام بشراء «سكوتر» جديد له ولأخيه جوني، وهنا قام العترة على الفور للبحث عن الأسكوتر، وهنا كشفه الكبير، وطلب منه أن يخبره لماذ يرفض الذهاب إلى المدرسة، فأخبره العترة أن هناك زميلة له تدعى جليلة تقوم بالسخرية منه ومن شكله الضخم طول الوقت، ولكن الكبير ثار بشدة، وذهب معه إلى المدرسة، وطلب من مدير المدرسة، أن يتم نقل العترة إلى فصل آخر بعيد عن فصل جليلة، من خلال الحلقة 14 من الكبير اوي 6.

كما طلب العترة ان يشترك فى مسرحية يتم الإعداد لها على مسرح المدرسة، ورفض الكبير وقال إنه يريد أن يصبح العترة طبيبا، وهنا أقنع العترة أبيه بالمشاركة في المسرحية، إلا أن المفاجأة أن جليلة التي تتنمر عليه أصبحت بطلة المسرحية، وتوعدته بالانتقام منه، بخاصة بعد شكواها إلى مدير المدرسة، وعندما أخبر العترة أباه قام الكبير أوي بخطف جليلة، إلا أنها لم تخف من الكبير أوي، بل تنمرت على أشرف وفزاع ووصفتهم بـ«بوجي وطمطم» المزاريطة.

فزاع وأشرف «بوجي وطمطم» المزاريطة

كما فوجئ الكبير أوي بجرأة الطفلة جليلة، بخاصة بعد أن قامت بالسخرية منه والتنمر على الكبيرعليه بسبب شكله، وأنه ألثغ في حرف السين.

وعلى الرغم من إصرار العترة عدم استكمال المسرحية فإن زوجة أبيه مربوحة شجعته على المشاركة، بخاصة بعد أن أعلن حبه للتمثيل، وأنه قادر على مواجهة جليلة على خشبة المسرح، وبالفعل نجح العترة في أداء دوره بالمسرحية التى انتهت بتحقيق الصداقة بينه وبين جليلة، كل ذلك في أحداث الحلقة 14 من الكبير اوي