بطل إعلان «دايس» بعد وقفه: لا نقصد التنمر على الفقراء.. والفكرة خيالية

أبدى المُمثل الشاب عبد الرحمن محمد، بطل إعلان «دايس» الجديد، احترامه الكامل لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب كرم جبر، بوقف الإعلان، قائلًا: «لم نقصد أي إهانة أو سخرية أو التنمر من أي شخص، لكن قدر الله وما شاء فعل».

الفكرة لا تمت للواقع بأي صلة إطلاقًا

وقال بطل إعلان دايس، لـ«الوطن»، إنّ «فكرة الإعلان كوميدية وخيالية، ولا تمت للواقع بأي صلة إطلاقًا»، متابعًا «كنت أتوقع إن الإعلان هيكسر الدنيا ويحظى بإشادات كبيرة، خصوصًا إن الفكرة حلوة وكوميدية».

لم يخطر علي بالي أن الإعلان يُسيء أو يسخر من الفقراء

وأكد عبد الرحمن محمد، «لم يخطر علي بالي إطلاقًا أن الإعلان يُسيء أو يسخر من الفقراء، ولو كنت شايف الفكرة كده من البداية سأرفض المُشاركة في هذا المشروع، ولن أظهر فيه تمامًا».

لم نقصد الإساءة إلى الأطباء

وأضاف بطل إعلان دايس: «أنا شايف إنّ الإعلان كوميدي ومضحك ولا يمت للواقع بصلة، كمان صعب جدًا الدكتور في الواقع، لما يشوف مريض يرتدي ملابس مقطوعة، يطرده خارج العيادة ويتنمر على مرضاه».

وتابع: «لم نقصد حتى الإساءة إلى الأطباء، فنحترمهم ونُقدرهم بشكلٍ كبير، خاصة وأنّ المجال به نماذج كثيرة يُقتدى بها، مثل الدكتور الراحل محمد مشالي، المُلقب بطبيب الفقراء».

وكشف بطل إعلان دايس، عن كواليس تصوير الإعلان: «لم نتخيل أنّ الجمهور سيفهم الإعلان بهذا الشكل الخاطئ، كنا نعمل على تقديم محتوى إعلاني كوميدي ساخر، خاصة وأنّ مخرجه المخرج عمرو حداد مُبدع ومحترم جدًا».

وكانت قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان دايس، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت الإعلان هذا العام، حيث خالف عددًا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات.

كما أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع أداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.