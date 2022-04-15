سينتيا خليفة: دعّمت مرضى البهاق في دايما عامر.. ونصائح لبلبة أكسبتنى خبرة 20 عاما

أعربت الفنانة سينتيا خليفة عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل دايما عامر، الذى يُعرض بالسباق الرمضاني الحالي، ويتناول العمل بعض مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وذلك في إطار كوميدي لايت.

وتجسد سينتيا خليفة شخصية مدربة اليوجا «ماهيتاب»، بمدرسة رؤية إنترناشونال، حيث تدعم إحدى الطالبات بالمدرسة بعد أن تعرضت للتنمر بسبب إصابتها بمرض البهاق، ولقى مشهد احتواء الفنانة للطالبة ضد التنمر، صدى كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يفكرون في الأزمة الحقيقية التي يتعرض لها مرضى البهاق، من أزمات كبيرة من الممكن أن تعرّض حياتهم للخطر.

سينتيا خليفة: لم أكن على وعي كبير بمرض البهاق

وكشفت «سينتيا» لـ«الوطن» عن تفاصيل مشهد احتواء إحدى مريضات البهاق من التنمر قائلة: «صورنا المشهد من مرة واحدة، لأنه من نوعية المشاهد التي يغلب عليها إحساس شديد ومن الصعب إعادته أكثر من مرة، وذلك حتى لا يفقد أهميته ورسالته، والحقيقة أنني قبل انطلاق التصوير، لم أكن على وعي كبير بالمرض، ولكني قمت بالبحث عنه حتى أستطيع التعامل في المشهد، وفوجئت بأنه مرض خبيث، يصيب أي شخص في كل الأعمار، وصعب أنه يعالج، ويؤثر على المظهر الخارجى دائمًا».

واستطردت «خليفة»: «لازم مرضى البهاق يتعاملوا معاه عادي، لأنهم يتعرضون للتنمر الشديد، والناس بتخاف تسلم عليهم أو تقف جنبهم أو حتى تجلس معهم وبيفتكروا أن المرض معدي، علشان كده مكنتش حابة إن المشهد يعدي وخلاص، لا كنت عايزة أدق ناقوس خطر للناس إننا ناخد بالنا من أفعالنا معاهم، وشاركت المشهد على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي عشان يقدر يوصل للناس أكتر».

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وعن استعدادها لتقديم شخصية مدربة اليوجا، قالت سينتيا خليفة، إنها كانت تمارس رياضة اليوجا منذ فترة كبيرة، ولكنها كانت تحتاج لمعرفة تفاصيل أكثر عن الشخصية، وتحدثت مع المخرج مجدي الهواري وقام بجلب بعض الأشخاص للتدريب على بعض الحركات الجسدية للشخصية، حتى تمكّنت من الظهور بالشكل اللائق.

سينتيا خليفة تكشف أسباب مشاركتها في مسلسل دايما عامر

وكشفت سينتيا خليفة عن أسباب موافقتها على المشاركة في العمل، وقالت إنه كان من المهم المشاركة في الموسم الثانى على التوالي في دراما رمضان بمصر، وذلك بعد نجاحها في العام الماضي في أكثر من عمل، وإنها عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارًا مختلفة، وكانت تريد أن يراها الجمهور المصري في لوك جديد.

وأضافت: «تضاعفت سعادتي بمشاركتي مع نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، لمى كتكت، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، والمخرج الكبير مجدي الهواري، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

واستطردت: «كواليس العمل كانت تحفة ومرحة، وأتذكر في يوم كنا ننتقل من مكان إلى آخر وحرصت «لبلبة» على مجاورتي وأشادت بموهبتي، وقدمت العديد من النصائح التي اكتسبت من خلالها خبرة ومعلومات تفيدنى لـ20 عامًا، وكنا أسرة واحدة في اللوكشين، وخايفين على شغلنا وكل واحد كان حريصًا على تقديم أفضل ما لديه»..

«سينتيا»: استقبلت ردود فعل من طلاب يعانون من التنمر بسبب البهاق

وعن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل دايما عامر، أشارت إلى أن العمل مثير وكوميدي، ولكنها فوجئت بأن التحضير للشخصية غاية في الصعوبة، لأنها احتاجت إلى الرجوع لأيام المدرسة، خصوصًا أنها منذ فترة كبيرة، بعيدة عن حياة المدارس والطلاب، وأنه حدث تغير كبير في المدارس مقارنة بالفترة التي قضتها في مدرستها.

وأضافت أنها استقبلت ردود فعل من طلاب مصريين ومرضى البهاق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشفون لها عن أزماتهم ومشكلات مدارسهم، والتنمر الذي يتعرضون له، وأن بعض المدرسين يبتعدون عنهم، ولا يقومون باحتوائهم.