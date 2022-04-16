شعبة الخضراوات عن سعر كيلو البامية اليوم: «موصلتش لـ200 جنيه وهتبقى بـ5 بس»

ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة عن سعر كيلو البامية اليوم، بعدما انتشرت أخبار عن ارتفاع السعر إلى ما بين 150 جنيهًا و200 جنيه للكيلوجرام، ما أدى لاستياء الكثيرين من رواد «السوشيال ميديا»، الأمر الذي نفته الشعبة العامة للخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم الحقائق للمواطنين، نعرض في التقرير التالي، سعر كيلو البامية اليوم وفق تصريحات خاصة من حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، في السطور التالية:

سعر كيلو البامية اليوم

ونفى «نجيب» ارتفاع سعر كيلو البامية اليوم إلى 200 جنيه أو حتى 150 جنيهًا، مؤكدًا أن المعروض حاليًا من البامية هو «البشائر» أو خضار الصوب، ولأن المعروض أقل من الطلب فيرتفع السعر لكنه لا يصل المبالغ التي نشرتها بعض المواقع الاخبارية.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن سعر البامية حاليًا يتراوح ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، لأنها صوب تأتي من محافظة المنيا، مؤكدًا أن أقصى سعر يمكن أن تصل إليه البامية هو 60 جنيهًا، أما الأسعار المعلنة فهي غير صحيحة بالمرة.

موعد موسم البامية

وشدد على أن موسم البامية يبدأ من منتصف شهر مايو المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ويكون سعر البامية خلال الموسم ما بين 15 جنيها إلى 20 جنيهًا، ومع زيادة المعروض، ينخفض السعر ليصل إلى 5 جنيهات.

وأكد "نجيب" أن الشعبة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المواقع التي قامت بنشر هذا الشائعات بغرض إحداث بلبلة في السوق المصرية.

انخفاض أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الخضراوات في سوق العبور، ومنها الباذنجان والخيار والطماطم، بقيمة تتراوح ما بين جنيه إلى 3 جنيهات للكيلو.