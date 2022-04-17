فضل طاعة الزوجة لزوجها.. ومتى يسقط حق الزوج في الطاعة؟

رد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل متى يسقط حق الزوج في الطاعة؟ قائلاً إن للمرأة على زوجها حقوق، وتكمن حقوق الزوجة في المهر ومقدم الصداق و مؤخر الصداق، والإنفاق عليها، وتجهيز المسكن ومعاملتها معاملة سليمة، تتسم بالأدب والأخلاق تتحلى بالجمال، فالرجل هو المنفق على أولاده وزوجته، وهو الذي يحفظ عرضها ويصون نفسها، ويجعلها سيدة في بيتها، فالرسول كان يحترم زوجاته ويجاهر بحبهن.

متى يسقط حق الزوج في الطاعة؟

وأضاف «مهنا» خلال حديثه لـ«الوطن» أن حق الزوج في الطاعة يسقط عندما تكون في معصية الخالق، فالمرأة تطيع زوجها في كافة الأمور التي لا تغضب الخالق، فلا يجب على المرأة طاعة زوجها في قطع صلة الرحم، أو عدم الصلاة، أو عدم الصيام، مشيرًا خلال حديثه إلى أنه إذا أقبلت المرأة على الصيام في غير رمضان، يجب عليها الاستئذان من زوجها، فإذا رفض فلا يصح لها صيام.

فضل طاعة الزوجة لزوجها

وعن فضل طاعة الزوجة لزوجها، قال عضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة التي تطيع زوجها يكرمها الله في الدنيا والآخرة، فالمرأة إذا ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة، وإذا أمرها زوجها بأمر حلال وأمتنعت عنه باتت الملائكة تلعنها، إلا إذا كان لديها عذر من مرض أو علة.

شرح حديث طاعة الزوجة لزوجها

وعن شرح حديث طاعة الزوجة لزوجها، أوضح «مهنا»، أن هناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة على حسن معاشرة المرأة لزوجها، وحذرت من التهاون أو التغاضي عن طاعة الزوج وتأدية حقوقه.

ومن الأحاديث التي تتحدث عن وجوب طاعة الزوجة لزوجها، عن أبي هريرة قال: "إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها، و صامَت شهرَها، و حصَّنَتْ فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيلَ لها: ادخُلي الجنَّةَ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ"، فيجب على المرأة طاعة ربها أولًا ثم طاعة زوجها، كما أن طاعة الزوجة لزوجها لا تنقص من قدرها ولا تقلل من شأنها، بل هي من أهم عوامل الاستقرار الأسري، ويعد الرجل في الشريعة الإسلامية هو المسؤول الأول عن الأسرة فيجب عليه رعاية أخلاقها ومراقبة شؤونها وتلبية حاجاتها.