إصابة عامل بطلق ناري لخلاف مع جاره على ترسيم أرض زراعية بسوهاج

أطلق عامل النيران على جاره، نتيجة خلاف على ترسيم حدود أرض زراعية بمركز طما بمحافظة سوهاج، ليصيبه بالفخذ، ويجر نقله لمستشفى طما المركزي لإسعافه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بلاغا من مستشفى طما المركزي، يفيد بوصول «أحمد م ر م» 41 عاما، يعمل نجار مسلح، يقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، إلى مستشفى طما المركزي مصابا بـ«طلق ناري بالفخذ الأيمن أعلى الركبة فتحة دخول»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى طما المركزي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، لإسعافه وعمل التدخل الجراحي اللازم للحالة.

المجني عليه يتهم جاره بإصابته لخلافات على الأرض الزراعية

بسؤال المجني عليه، أفاد باتهام «علي ز ف م» 25 عاما، عامل بناء، يقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، بالتعدي عليه، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته «فرد روسى محلي الصنع»، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية، يدعى الطرفان ملكيتها، لخلاف على ترسيم الحدود فيما بينهما، إذ أنهما جيران بالأراضى الزراعية التى يمتلكانها بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة لخلاف مع المجني عليه

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة لخلافه مع المجني عليه على ترسيم حدود أرض زراعية متجاورة يمتلكها الاثنان، وكلا منهما يريد ترسيم الحدود بينهما بإضافتها لأرضه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.