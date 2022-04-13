درجات الحرارة اليوم 13 أبريل في محافظة سوهاج.. واستمرار الطقس الربيعي

يستمر الطقس الربيعي المشمس على محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، إذ تبلغ درجات الحرارة على محافظة سوهاج العظمى 28 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم على محافظة سوهاج

يسود طقس ربيعي مشمس فى ساعات الظهيرة، إذ تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية، وبارد بساعات الصباح الباكر وأكثر برودة ليلا، حيث تبلغ درجة الحرارة 18 درجة مئوية، لذا تنصح هيئة الأرصاد المصرية، بعدم تخفيف الملابس، خاصة بفترات الليل.

طقس معتدل على مختلف البلاد

كما يسعود طقس ربيعى معتدل الحرارة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يصبح مائل للحرارة على شمال وجنوب سيناء، بينما يكون بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على جميع الجهات.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحرى

وتبلغ درجات الحرارة اليوم، في محافظة القاهرة والوجه البحري 25 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى، فى إستمرار لإنخفاض درجات الحرارة، والجو الربيعي، الذى ساد البلاد منذ بداية الأسبوع، الذى يستمر حتى السبت 16 أبريل.

نشاط رياح بفترات متقطعة من النهار

هذا وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

خروج المواطنين للمتنزهات والكورنيش الجديد

مع استمرار، اعتدال الطقس نسبيا، ووجود أجواء لطيفة، خاصة مساء عقب أذان المغرب، تلاحظ نشاط، بين مواطنى محافظة سوهاج، لزيارة المتنزهات خاصة منطقة الكورنيش الجديد، التي تعتبر من أكثر الأماكن جذبا للمواطنين بفصلى الربيع والصيف.