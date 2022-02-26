مجدي الطيب يكشف كواليس حياة الراحلة جالا فهمي: لم تسلم من الاتهامات الرخيصة

كشف الناقد الفني مجدي الطيب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كواليس وتفاصيل في حياة الراحلة جالا فهمي.

وكتب الطيب قائلا: «جالا .. جالا ما لا يعرفه أبناء الجيل الجديد، من الجمهور والصحفيين والمشتغلين بالميديا، أن جالا فهمي، التي غيبها الموت اليوم، كانت ذات يوم ملء الأسماع والأبصار، ليس لكونها كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، الذي لم تتعاون معه سوى مرة واحدة عام 1990 في فيلم (إعدام قاض)، بل لأنها كانت مختلفة، متدفقة الحماسة، تُشع حركة وحيوية، تعشق التمرد على السائد في زمنها».

وأضاف الطيب «ففي وقت كان شكل التقديم التليفزيوني تقليدي، وثابت، فاجأتنا، عقب تخرجها في كلية الآداب (قسم اللغة الإنجليزية)، بتقديم برنامج اسمه (الحل هو الحبل)، ورغم السخرية اللاذعة التي طالتها، بسبب عنوان البرنامج، ظلت على حماستها، وإصرارها، حتى نالت إعجاب الجميع، وانهالت الإشادة عليها».

وتابع «وفي حين استسلم جيل عريض من الممثلين للأكذوبة المسماة (السينما النظيفة)، لم تتخل عن قناعاتها، وإيمانها، بأن للفن دوره، ورسالته، وراحت تقدم : (كلام الليل)، مأخوذ عن رواية (العري) للكاتب الكبير جمال الغيطاني، و(الجينز)، تمصير للفيلم الأمريكي امرأة جميلة Pretty Woman، بطولة ريتشارد جير وجوليا روبرتس، و(سمكة وأربع قروش) تمصير لفيلم سمكة تدعى واندا A Fish Called Wanda، وأفلام من نوعية (جالا جالا) و(بيتزا بيتزا)، أكثرها نجاحاً وطرافة (طأطأ وريكا وكاظم بيه) (تمصير للفيلم الأمريكي Dirty Rotten Scoundrels وفِي رواية أخرى مقتبس من فيلم حكاية منتصف الليل).

الفنانة الراحلة عجزت عن المقاومة وانسحبت من الساحة

واختتم «لكنها، رغم هذا، لم تسلم من الاتهامات الرخيصة، والنقد المتهافت، الذي دفعها، وزوجها المخرج والمنتج شريف شعبان، إلى مقاضاة إحدى المجلات الشهيرة، بتهمة السب والقذف، لكن يبدو أنها عجزت عن المقاومة، وفاجأتنا، كعادتها، بالانسحاب من الساحة، والانزواء عن الأضواء، وهي في عز شهرتها، ونجوميتها، واحتمت بشقتها في الزمالك، وعاشت لنجلها، حتى زفته إلى عروسه، وقيل إنها سافرت بعدها، واستقرت في إسبانيا، وطوال الفترة الماضية انقطعت أخبارها تماماً، حتى اللحظة التي نعاها فيها أخوها، من أبيها، مدير التصوير مصطفى فهمي، إلى الجمهور الذي أحبها، وافتقدها».