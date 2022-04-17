رئيس بيرو يقترح «الإخصاء الكيميائي» للمعتدين جنسيًا على الأطفال

مظاهرات احتجاجية اجتاحت البلاد في بيرو منذ يوم الأربعاء الماضي، على خلفية قيام رجل بخطف طفله تبلغ من العمر 3 سنوات، والاعتداء عليها جنسيا بعد احتجازها لمدة يوم كامل داخل منزله، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب شعبية، قام الأهالي على أثرها بالتوجه إلى المغتصب وحرق منزله، فيما اجتمع رئيس بيرو مع حكومته، مقترحا اللجوء إلى الاخصاء الإجباري للمدانيين بجرائم اغتصاب الأطفال، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الرئيس يقترح الإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال

وأصدرت الحكومة بيان صادر عن المكتب الصحفي لحكومة البلاد، جاء فيه «بسبب حادث الاعتداء الجنسي المروع على طفلة مخطوفة تبلغ من العمر 3 سنوات في مدينة تشيكلايو، أعلن رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، أن الحكومة تناقش اتخاذ إجراءات صارمة، مثل الإخصاء الكيميائي الإلزامي لمغتصبي المراهقين والنساء، كما يحدث بالفعل في أجزاء أخرى من العالم».

ودعا رئيس بيرو، كونجرس بلاده ، إلى أهمية وسرعة دعم مبادرة الحكومة لإدخال تعديلات بهذا الخصوص على القانون الجنائي، وقال «كاستيليو»: «هذا العمل المروع واللاإنساني، يجعلنا كدولة نفكر في تنفيذ سياسات عامة أكثر صرامة، من شأنها حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وهم أطفالنا، والإخصاء الكيميائي خيار، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك».

حرق منزل المغتصب

وبسبب هذه الواقعة اجتاحت البلاد عدة مظاهرات تنديدا بالواقعة في عدة مدن مختلفة، كما توجه عدد من المتظاهرين إلي «تشيكلايو» التي شهدت الواقعة، وحرق المتظاهرون منزل المغتضب، الذي جرى اعتقاله وما زال التحقيقات جارية معه حتى الآن.

الغضب الشعبي وصل إلي رئيس الدولة الذي ندد بالواقعة، مقترحا أمس السبت، ضرورة اللجوء لعمليات الإخصاء الكيميائي الإجباري للمدانين في جرائم الإغتصاب خاصة للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، مؤكداً قيام هذا الأمر في العديد من البلاد، ودعا كونجرس بلاده إلى ضرورة تبني التعديلات التي اقترحتها الحكومة في القانون الجنائي بخصوص هذا الأمر.