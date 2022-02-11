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مقتل 20 شخصا وإصابة 33 آخرين جراء تحطم حافلة شمال بيرو.. «صور وفيديو»

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سارة ثروت
11:40 ص | الجمعة 11 فبراير 2022
تحطم حافلة فى بيرو

تحطم حافلة فى بيرو

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 33 آخرين، جرّاء سقوط حافلة في منحدر بمنطقة «لا ليبرتاد» بشمال بيرو.

وأعلنت السلطات فى بيرو، اليوم الجمعة، أنّ حافلة سقطت من على ارتفاع 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من بيهم طفل بالغ من العمر 4 سنوات، وإصابة 33 آخرين، حيث كانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة سياحية تبلغ مسافتها 340 كيلومترا، وتستغرق 14 ساعة، وذلك لرداءة طريق الرحلة.

أسباب سقوط الحافلة في بيرو

ووصفت وسائل الإعلام المحلية فى بيرو، الطريق بأنه في حالة سيئة ومغطى بالطين، وقالت إن سائق الحافلة فقد السيطرة في التحكم الحافلة، حيث أدى إلى سقوط الحافلة من على الرصيف، وانقلبت عدة مرات في الهواء قبل أن تهبط في قاع المنحدر بعمق 100 متر (327 قدما).

نقل المصابين المستشفيات

وأعلنت مديرية الصحة في بيرو، أنّ الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات في تايابامبا وسانتياجو دي تشالاس وهوانكاسباتا لتلقي الرعاية والإسعافات الأولية، حيث ساعد سكان المنطقة فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء في انتشال الجثث والمصابين من حطام الحافلة، ووفقا لقناة «نيو ديلهى» الهندية، بدأت قوات الشرطة في التحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

حوادث مشابهة فى بيرو

ويذكر أن بيرو، تشهد حوادث مرور عديدة لسوء حالة الطرق والسرعة، وقلة اللافتات المرورية على الطرق، بالإضافة إلى عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين المرورية التي تحكم حركة السيارات بالبلاد، ففي نوفمبر الماضي، توفي نحو 10 أشخاص عندما انحرفت حافلة صغيرة بالطريق في غابة شمال بيرو، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس».

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