مقتل 20 شخصا وإصابة 33 آخرين جراء تحطم حافلة شمال بيرو.. «صور وفيديو»

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 33 آخرين، جرّاء سقوط حافلة في منحدر بمنطقة «لا ليبرتاد» بشمال بيرو.

وأعلنت السلطات فى بيرو، اليوم الجمعة، أنّ حافلة سقطت من على ارتفاع 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من بيهم طفل بالغ من العمر 4 سنوات، وإصابة 33 آخرين، حيث كانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة سياحية تبلغ مسافتها 340 كيلومترا، وتستغرق 14 ساعة، وذلك لرداءة طريق الرحلة.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية فى بيرو، الطريق بأنه في حالة سيئة ومغطى بالطين، وقالت إن سائق الحافلة فقد السيطرة في التحكم الحافلة، حيث أدى إلى سقوط الحافلة من على الرصيف، وانقلبت عدة مرات في الهواء قبل أن تهبط في قاع المنحدر بعمق 100 متر (327 قدما).

At least 20 people have been killed and more than 30 others injured in a bus crash in Peru pic.twitter.com/5WCjQqC4mr