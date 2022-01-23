إصابة شخص وفقدان آخر وتعطل حركة القطارات جراء فيضانات بيرو «فيديو»

أصيب شخص وفقد آخر، وتضرر 4 أشخاص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة ماتشو بيتشو، ببيرو، وتسببت في تعطل حركة السكك الحديدية والجسور والمناطق السياحية بالبلاد.

فيضانات بيرو تتسبب في تعطل حركة القطارات

وقالت السلطات المحلية في بيرو، اليوم الأحد، إن مئات السياح تعطلت حركتهم، بعد زيارة أحد المعالم السياحية الشهيرة في مدينة ماتشو بيتشو، واضطروا إلى مغادرة المدينة سيرا على الأقدام بعدما تعطلت خدمة القطارات.

وقالت حكومة إقليم كوسكو، إنّ فيضانات نهر ألكامايو، عطّلت خدمات القطارات بأكملها، مما دفع هيئة السكك الحديدية في بيرو، إلى إلغاء رحلات القطارات المقررة للسفر حتى إشعار آخر، كما غمرت الفيضانات منازل عديدة بالقرب من شاطئ النهر، ما أسفر عن إصابة شخص وفقدان آخر، وتضرر 4 أشخاص، و3 مؤسسات تجارية، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

خسائر فيضانات بيرو

وقال المعهد الوطني للدفاع المدني في بيان، إن السلطات تقيم ظروف سلامة الجسور غير المنهارة بهدف نقل السياح والسكان المحليين إلى أولانتايتامبو، وهي بلدة تقع على بعد 30 كيلومترا (18 ميلا) من ماتشو بيتشو، كما يعمل السكان المحليون على تنظيف المدينة جنبا إلى جنب مع أفراد الشرطة الوطنية، الذين يقومون أيضا بجهود البحث والإنقاذ.

ويذكر أن الأمطار الغزيرة في منطقة كوسكو الجنوبية، فى بيرو، تسببت في فيضان النهر على ضفافه، صباح يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى غرق المنازل وتعطيل الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، ووفقا لصحيفة «لا برينسا لاتينا»، قال عمدة مدينة ماتشو بيتشو، داروين باكا، إن السيول تسببت في أضرار جسيمة عدة، أثرت بشكل كبير على المنازل، الفنادق والمطاعم ومسارات السكك الحديدية التي تستخدم لنقل السياح إلى قلعة الإنكا.