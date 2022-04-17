سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-4-2022 في مصر، هدوءا في الطلب لدى شركات الصرافة والبنوك، رغم مع عمرة شهر رمضان، واستقرت العملة السعودية لليوم الرابع في البنوك، في بداية التعاملات اليومية.

أفضل بنوك لبيع وشراء الريال

وبيع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك hsbc بنحو 4.89 جنيه، فيما سجّل الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.912 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- شهد سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9171 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- بلغ سعر بيع العملة السعودية في البنك الأهلي المصري 4.912 جنيه، مقابل 4.888 للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9167 جنيه، مقابل 4.8885 للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.912 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المركزي المصري 4.9198 جنيه للبيع، مقابل 4.8854 للشراء.

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، بيع الريال السعودي بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8647 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9153 جنيه للبيع، مقابل 4.8709 للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.9167 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB لنحو 4.9173 جنيه، مقابل 4.8806 للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.91733 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9224 جنيه، مقابل 4.8443 للشراء.