سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022، تبيانا في عدد من البنوك، ومحال الصرافة المختلفة، وشهدت العملة السعودية، اهتمام من الكثيرين في الفترة الماضية، خاصة مع انطلاق موسم العمرة، بالإضافة إلى اهتمام الناس بالعملات المختلفة، في ظل توتر المشهد السياسي العالمي.

ومن ضمن ما يبحثون عنه سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر، لذا تقدم «الوطن» في السطور التالية، سعر العملة السعودية في البنوك المختلفة، اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي اليوم

في إطار اهتمام الناس بالريال، تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتي «بيريوس» بسعر 4.90 جنيه، مقابل 4.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.94 جنيه، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.90 جنيه، مقابل 4.82 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 4.92 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم بسعر 4.94 جنيه، مقابل 4.90 جنيه للشراء.