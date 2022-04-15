سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-4-2022 .. و4.89 أفضل سعر للبيع

سجّل الريال السعودي اليوم الجمعة 15 -4-2022، استقرار في البنوك وفق آخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة عقب تراجعه أمس الخميس.

أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودي

وعرضت العملة السعودية اليوم بأفضل سعر لها للبيع في بنك hsbc بنحو 4.89 جنيه، بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.912 جنيه كأفضل سعر للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9171 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع العملة السعودية بالبنك الأهلي المصري 4.912 جنيه للبيع، مقابل 4.8886 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9167 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 جنيه للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.912 جنيه للبيع، مقابل 4.8887 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المركزي المصري 4.9198 جنيه للبيع، مقابل 4.8854 جنيه للشراء.

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، يجري بيع الريال السعودي بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8647 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9153 جنيه للبيع، مقابل 4.8709 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.9167 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 جنيها للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8651 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB لنحو 4.9173 جنيه، مقابل 4.8806 جنيه للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.91733 جنيه، مقابل 4.8651 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9224 جنيه، مقابل 4.8443 جنيه للشراء.