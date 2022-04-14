سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-4-2022 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14 -4-2022 في مصر، استقرار في البنوك وعرضت العملة السعودية اليوم بأفضل سعر لها للبيع في بنك المشرق بنحو 4.8964 جنيه، بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.171 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9224 جنيه للبيع، مقابل 4.8938 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع العملة السعودية بـ البنك الأهلي المصري 4.91171 جنيه للبيع، مقابل 4.894 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9247 جنيه للبيع، مقابل 4.8964 جنيه للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.9171 جنيه للبيع، مقابل 4.894 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المركزي المصري 4.9307 جنيه للبيع، مقابل 4.8947 جنيه للشراء.

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، يجرى بيع الريال السعودي بسعر 4.9224 جنيه، مقابل 4.8753 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9064 جنيه للبيع، مقابل 4.863 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.9205 جنيه للبيع، مقابل 4.8762 جنيها للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9197 جنيه، مقابل 4.8678 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB لنحو 4.9064 جنيه، مقابل 4.8699 جنيه للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.9227 جنيه، مقابل 4.8859 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9224 جنيه، مقابل 4.8443 جنيه للشراء.