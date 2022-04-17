سعر اليورو اليوم الأحد 17-4-2022 في البنوك المختلفة.. متباين

تباين سعر اليورو، اليوم الأحد 17- 4-2022 في البنوك المختلفة، وشركات الصرافة في بداية تعاملاتها، وبيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر لها في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بـ20.0048 جنيه، وعرض في بنك مصر بأفضل سعر تشتري منه اليورو بسعر 19.9489 جنيه.

تباين سعر صرف اليورو في بداية تعاملات اليوم

تباين سعر صرف اليورو في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-4-2022، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 20.1639 جنيه مقابل 19.9811 جنيه.

- سجل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 20.639 جنيه مقابل 20.0048 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 20.9489 جنيه، مقابل 19.8143 جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه في بنك «cib»، بسعر 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الأهلي اليوناني نحو20.1202 جنيه للبيع، مقابل 19.9721جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في البنك المصرف العربى الدولي 20.142 جنيه مقابل 19.9943 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.142 مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بنك التعمير والإسكان بيع اليورو بسعر 20.1639 مقابل 19.987 جنيه.