الوزير: سنوقع قرضا بـ75 مليون يورو لشراء 55 قطارا لمترو الأنفاق غدا

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة ستوقع قرضا لشراء 55 قطار للخط الأول بمترو الأنفاق، غدا الاثنين، بقيمة 75 مليون يورو، بفائدة ضئيلة للغاية 0.0092%، بواقع 15 سنة فترة سماح، على أن تسدد بعد 25 عاما، وبشكل كامل سيكون السداد سيكون بعد 40 سنة، موضحا أنها شروط رائعة وتعبر عن الثقة الدولية في مصر والمصريين والاقتصاد المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يحترمونه المستثمرون، ويعلمون جيدا أنه يعمل لمصلحة بلده.

موعد تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تحترم اتفاقياتها، موجها حديثه للمواطنين: «اقتصادنا بخير وبلدنا بخير ومشروعاتنا بخير والحمد لله»، موضحا أن بدء تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع سيكون في يونيو 2024.

الوزير: «إنسوا كلمة الخصخصة في مشروعات السكك الحديدية»

وتابع وزير النقل والمواصلات: «إنسوا كلمة الخصخصة في مشروعات السكك الحديدية، مفيش حاجة الخصخصة في أي مشروع، لأن الخصخصة معناها إني أجيب مستثمر مصري أو أجنبي وأقوله اشتري القطار أو العربات دي، مش بيحصل عندنا الكلام ده، كل اللي بنعمله عقد إدارة وتشغيل، ننشئ بشركاتنا وأموالنا، ثم نتعاقد مع شركات أجنبية للإدارة والتشغيل لأنهم أكثر خبرة»، لافتًا إلى أن 95% من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين.

وتابع: «مصريين بيعملوا كل الشغل ده، والله ما معانا أجانب، هنسلم الأجانب المحطات خلصانة، وهنقولهم، ولدينا 60 شركة تعمل في جسور مشروع القطار السريع و22 شركة تعمل في المحطات، أي 82 شركة، ولو كل شركة يعمل بها 500 شخص، نكون وفرنا 41 ألف عامل ومهندس وفني في الخط الأول فقط، بما يصل إلى 120 ألف شخص على الأقل في الخطوط الثلاث».

محطة صعيد مصر في بشتيل عالمية

وحول محطة صعيد مصر في بشتيل، أكد وزير النقل أنها ستكون عالمية، إذ عُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا 3 مرات، وتبلغ مساحتها 57 فدانا، و3 أدوار مضافا إليها البدروم، وبها 48 شباك تذاكر، متفوقة على محطة مصر التي تتضمن 24 شباك، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمحطة بشتيل 170 ألف راكب، وستكون أضخم من محطة مصر، ويصل إليها كل مواصلات النقل الجماعي مثل المونوريل والأتوبيس الترددي، كما ستتضمن جراج على أعلى مستوى، وبالتالي يمكن السفر من أسوان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتذكرة موحدة.