يخوت أثرياء روسيا في مرمي العقوبات الغربية.. آخرها سعره يتخطى 90 مليون يورو

منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أو ما يطلق عليها الحرب «الروسية الأوكرانية» او العدوان الروسي على أوكرانيا، حجزت السلطات في إسبانيا، 4 يخوت مملوكة لرجال أعمال روسي على صلة بالحكومة في موسكو، كان آخرها أمس الاثنين، يختا يحمل اسم «تانجو»، المملوك لرئيس مجموعة «رينوفا»، الملياردير الروسي فيكتور فيكسلبيرج، المقرب جدا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

وقال مسؤولون أمريكيون وإسبان، إن السلطات الإسبانية احتجزت اليخت، أمس الاثنين، بناءً على طلب «واشنطن»، فيما أشارت الشرطة الإسبانية في بيان، إلى ان اليخت يبلغ طوله 78 مترا، موضحة انه تم احتجاز «تانجو» في ميناء «بالما دي مايوركا» في البحر المتوسط بالتنسيق مع عملاء فدراليين أمريكيين.

اليخت يحمل علم «جزر كوك» وقيمته أكثر من 90 مليون يورو

وأشارت الشرطة الإسبانية، إلى أن اليخت الذي يحمل علم «جزر كوك» تبلغ قيمته أكثر من 90 مليون يورو، فيما صادر عملاء إسبانا وأمريكيين وثائق وأجهزة كمبيوتر من اليخت.

من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي «ميريك ب. جارلاند»، في بيان، إن فريق العمل لدى بلاده، نفذ أول مصادرة لأصول تخص شخصاً خاضعاً للعقوبات له علاقات وثيقة مع «موسكو»، مشيرا إلى أنها لن تكون الأخيرة.

بدورها، أشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن اليخت تمت مصادرته بناء على انتهاكات مزعومة للاحتيال المصرفي الأمريكي وغسيل الأموال وقوانين العقوبات ضد روسيا، وفقا لما ذكرنه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

فرنسا تصادر يختا مملوكا لـ رئيس «روسنفت» النفطية الروسية

وفي مارس الماضي، صادرت فرنسا، يختاً يحمل اسم «أموري فيرو»، مملوك لـ رئيس شركة «روسنفت» النفطية الحكومية، إيجور سيشين، بالقرب من مارسيليا، ، كما صاردت «هامبورج» الألمانية، اليخت «ديلبار»، يمتلكه عملاق المعادن علي شير عثمانوف، تقدر قيمته بـ600 مليون دولار، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطالنية «بي بي سي».

وفي 4 مارس الماضي، احتجزت الشرطة المالية الإيطالية، يختا يحمل اسم «ليدي أم»، مملوك لـ أحد أغنى أغنياء روسيا أليكسي ألكساندروفيتش مورداشوف، في ميناء إمبيريا شمال إيطاليا، وتبلغ قيمة اليخت التقديرية نحو 65 مليون يورو «71 مليون دولار».