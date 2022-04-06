50.6 مليون يورو لتنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف بأسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ممثلي فريق PMC لإدارة مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، والذي يضم أندريس بورمان مدير فريق عمل PMC، والمهندس ماجد رضا نائب مدير فريق عمل PMC، والمهندس أسامة يونس خبير الصرف الصحي الدولي بفريق عمل PMC، وممثلي فريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants، والذي يضم نيل كمبل رئيس فريق العمل، وألان براون خبير الصيانة والتشغيل، وناتشا سيم المنسق الفني بالفريق، وأيمن خليفة نائب رئيس فريق عمل التصميم، وعمر سالم نائب رئيس فريق العمل.

مناقشة برنامج تحسين مياه الشرب بأسيوط

وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقية المظلة الموقعة بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحمل رقم 11 لسنة 2014، مع شركاء التنمية الأوربيين والتي من بينها «بنك التعمير الألمانيKFW ــ الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ــ بنك الاستثمار الأوربي EIB ــ المفوضية الأوربية EU ــ وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO».

ناقش فريقPMC لإدارة المشروع وفريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants، مع مهندسي الشركة فعاليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان الملائمة البيئية، وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا» كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، والممول من شركاء التنمية الأوربيين.

تحسين مشروعات مياه الشرب

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني (IWSP2) خصص قيمة تقديرية لتحسين الخدمات بقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط مبلغ قدره 50.6 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي على نطاق المحافظة، آملاً مزيد من التعاون لتحقيق خدمة متميزة ومستدامة.