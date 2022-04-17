أسعار شاشات الكمبيوتر المستعملة 2022.. تبدأ من 250 جنيها

التكنولوجيا شيء مهم وضروري في حياتنا، وامتلاك أدواته شيء لا يستغنى عنه الناس خلال السنوات الأخيرة، ومن ضمن ما يهتم به الناس ويحرصون على اقتنائه الكمبيوتر، الذي يستخدمونه في العديد من الأشياء والخدمات والعمل والترفيه أيضا، وعندما يصاب بعطل يسعون إلى إصلاحه ويلجأ الكثيرون منهم إلى المستعمل، ومن ضمن ما يكثر البحث عنه أسعار شاشات الكمبيوتر المستعملة 2022.

في إطار حرص الكثيرين على شراء قطع الغيار بأسعار رخيصة، تستعرض «الوطن» في هذا الصدد، أبرز أسعار شاشات الكمبيوتر المستعملة 2022 وفق أحد مواقع التسوق والبيع الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار شاشات الكمبيوتر المستعملة 2022

وتختلف أسعار شاشات الكمبيوتر المستعملة 2022 حيث يتراوح سعر شاشة كمبيوتر مستعملة حجم 17 بوصة ما بين 400 جنيه وحتى 425 جنيهًا.

يتراوح سعر شاشة كمبيوتر مستعملة حجم 19 بوصة ما بين 500 جنيه وحتى 525 جنيهًا، ويتراوح سعر شاشة كمبيوتر مستعملة حجم 20 بوصة ما بين 600 جنيه وحتى 625 جنيهًا وذلك وفق الهيئة ومدة الاستخدام.

ويصل سعر شاشة كمبيوتر مستعملة LG 22 inch HD LCD بـ800 جنيه وفق ما ذكر أحد مواقع التسوق، كما يصل سعر شاشة DEEl 21 بوصة إلى نحو 750 جنيهًا.

تفاوت أسعار الشاشات المستعملة

ويصل سعر شاشة كمبيوتر lcd hd lenovo إلى 900 جنيه، الشاشة الخاصة به هي screen pc 24، كما يصل سعر شاشة 23 بوصة HP LED إلى نحو 1250 جنيهًا.

سعر شاشة Lcd سامسونج 19 فلات بالحامل والكابلات إلى نحو 800 جنيه، كما أعلن أحد الأشخاص عن بيع شاشة ديل 19 بوصة عبر موقع التسوق الشهير أولكس، بسعر يصل إلى 450 جنيهًا.

كما يصل سعر شاشة كمبيوتر 17 بوصة فلات 17inch samsung pc monitor syncmaster 793df إلى نحو 250 جنيهًا.