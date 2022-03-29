شاشات ضخمة لمتابعة مباراة المنتخب بنادي المهندسين بأسيوط 

توافد المئات على نادي المهندسين بمدينة أسيوط، خلال الساعات القليلة الماضية، لمتابعة المباراة النهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي.

متابعة مباراة المنتخب وسط إجراءات احترازية

وأعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة أنور، نقيب مهندسي أسيوط، عن بث المباراة عبر شاشات ضخمة تتوزع بنادي النقابة، ما يتيح الفرصة لكافة المهندسين وذويهم بمشاهدة المباراة والاستمتاع بها وسط إجراءات احترازية تامة.

توفير كافة الاستعدادات لمتابعة المباراة

وشدد المهندس أسامة أنور على حرص مجلس نقابة المهندسين بأسيوط على توفير كافة تطلعات المهندسين، لاسيما في الأنشطة المختلفة والخدمات المتعددة التي تقدم بالنقابة وناديها، ومنها عرض كافة المباريات الهامة، منوهاً أن النقابة وفرت شاشات العرض الضخمة وأخرى مختلفة الأحجام بساحات النادي والنقابة، إضافة إلى عدد كبير من المقاعد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كوفيد-19 ومتحوراته، متمنياً الفوز للمنتخب المصري، وأن يستمتع المهندسون وذووهم بمشاهدة طيبة للمباراة.

تسهيلات بنادي المهندسين لمشاهدة المباريات

وأضاف خالد إسماعيل عثمان، مدير نادي المهندسين، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة المهندسين وذويهم لمشاهدة المباراة بنادي النقابة، منوهاً إلى وجود كافة التسهيلات لأعضاء النقابة والنادي للاستمتاع بمشاهدة المباريات المختلفة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من مجلس الإدارة بتذليل كافة العقبات لضمان ظهور نادي النقابة بصورة مشرفة.

كما أشار مدير النادي إلى وجود تعاون بين إدارتي الأمن والنادي لحسن استقبال الرواد وتوجيههم إلى المقاعد المخصصة بالنقابة وناديها، وتقديم خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم.