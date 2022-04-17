محافظ قنا: نتوقع زيادة محصول القمح 20% عن 2021.. الموسم مبشر بالخير

توقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيادة محصول القمح الجاري حصاده حاليا بحوالي 20% أكثر من العام الماضي، لافتا إلى أن المحصول الجديد مبشر بالخير نتيجة العوامل الجوية واهتمام الدولة بالفلاح.

الداودي: صوامع المراشدة تسع 60 ألف طن

وأضاف «الداودي» خلال مداخلة له عبر البث المباشر من قنا ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه ومن المتوقع حصاد كميات من القمح تصل إلى 200 ألف طن.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صوامع المراشدة بسعة 60 ألف طن، ولدى المحافظة 4 صوامع، بخلاف الشون الموجودة لحماية المحصول من الرطوبة والطيور.

وأوضح أن إجمالي ما خزنته المحافظة حاليا يقترب من 228 ألف طن أقماح في صوامع قرية المراشدة التي افتتحها الرئيس السيسي خلال عام 2017، «الصومعة الواحدة بقدرة 60 ألف طن، واحتياج قنا بالكامل كلة 300 ألف طن»، بخلاف الشون الأخرى الموجودة في المحافظة.

وتابع قائلا: «اهتمام الدولة بالمزارع في البداية وفر له القمح اللي هيزرعه بشروط وظروف مناسبه للجو اللي موجودة وبنوعيات بتدي إنتاج عالي».

وأكد أن المحافظة ووزارة الزراعة تهتم بنشر ثقافة الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين، وأضاف: «عندنا الفدان بداخل الزمام بيجيب حوالي متوسط 18 أردب، أي ما يقارب من حوالي الـ3 طن».

محافظ قنا: خصصنا 101 ألف فدان لزراعة القمح هذا العام

وأكمل اللواء الداودي أنه خلال العام الجاري فقد تم تخصيص 101 ألف فدان لزراعة القمح، ما يمثل 40% من زراعات القمح على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المحافظة أيضا هي الأولي في زراعة قصب السكر وتنتج 36% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد أن الدولة ومنذ بداية الموسم وهي تهتم بالفلاح وتقدم له كل الدعم، كما يقوم المسؤولون بالإرشاد الزراعي بتوعية الفلاح بشكل كامل عن أنواع الزراعة وطرق الرى الزراعة الحديثة حتى يستطيع الحصول على محصول بإنتاج عال.