محافظ قنا يطلق إشارة بدء حصاد محصول القمح من قرية المراشدة 

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم السبت، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي من داخل حقل أحد المزارعين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقنا، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

زيادة إنتاجية محصول القمح إلى 200 ألف طن

وقال محافظ قنا، إن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.

وأضاف «الداودي»، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 101 ألف فدان بنسبة 40.4٪؜ من إجمالي الأراضىي الزراعية بالمحافظة، مؤكدا أن محصول القمح المحلى هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحصول إلى 200 ألف طن قمح ، بزيادة 22 ألف طن عن الموسم الماضي.

وأوضح الداودي، أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، موجها بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

تسهيلات وحوافز للمزارعين

من جانبه، قال المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين منذ بداية موسم زراعة القمح، حيث وفرت المديرية لهم سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وهي «مصر1 - مصر2 - 168 - 171 - جميزة 9)، والتي تتميز بإنتاجيتها العالية، كما تم تزويد المزارعين بالسماد اللازم، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات الإرشادية لهم لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والري بما لا يضر بالمحصول ويساهم فى تحقيق إنتاجية عالية للفدان.

وأشار أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إلى أن المزارعين سيقبلون على توريد القمح هذا الموسم بشكل أكبر، خاصة بعد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيها، وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.