بدء موسم حصاد القمح في أسيوط بـ«الطبل البلدي والمزمار».. 230 ألف فدان

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، بدء موسم حصاد محصول القمح بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب، والتي تستمر بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتقى بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول موسم 2022، ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 آلاف طن وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت «سعد» إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجميع محصول القمح باستخدام الجرارات والمعدات الحديثة

وتفقد المحافظ أعمال الحصاد باستخدام الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح، تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع، وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالطبل البلدي والمزمار تعبيراً عن فرحتهم بموسم الحصاد، مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية اغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلا عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام، وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.

تذليل العقبات أمام المزارعين لتوريد القمح

وأكد المحافظ على جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أعمال حصاد محصول القمح وعملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

30 صومعة لاستلام القمح من المزارعين

وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 أغسطس القادم.

وأشارت إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022، فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيرا أمام الشون، وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 آلاف طن قمح، وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.

230 ألف فدان قمح في أسيوط

وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، بحصاد محصول القمح باستخدام «المنجل» مع بعض المزارعين في قرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، ويشاركهم فرحتهم ببدء موسم حصاد القمح موسم 2022 وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولي الزراعة والتموين ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والأحياء لمناقشة الاستعدادات النهائية وضوابط استقبال حصاد وتويد القمح، كما كلفهم بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلا عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزارعين وفقا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام، وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.