«الآثار» تحتفي بيوم الفن العالمي.. ندوة وفيلم تسجيلي وورش عمل وتعليم

بالتزامن مع اليوم العالمي للفن احتفى قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار باليوم العالمي بالفن بعدد من الفعاليات والأنشطة بعدد من المتاحف في مقدمتها متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ وبني سويف.

وقال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إن الاحتفاء باليوم العالمي استهدف توطيد الصلة بين أشكال الإبداع الفني والمجتمع ويشجع الوعي ‏‏بتنوع أشكال التعبير الفني وتسليط الضوء على مساهمة الفنانين في تحقيق التنمية المستدامة‎.

ندوة بمتحف بني سويف القومي

وأوضح أن القسم التعليمي بمتحف بني سويف القومي، نظم ندوة بعنوان «الفن المصري وسماته ومدارسه»، كما تم عرض نماذج توضيحية للحضور من طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف.

ورشة بالمتحف القبطي

وأقام القسم التعليمي بالمتحف القبطي ورشة لتعليم فن الأيقونة بالتعاون مع مبادرة «يلا علي الورشة» لمجموعة من الطلبة وذلك للتوعية بتأثيرات الحرف التراثية على المجتمع المصري عبر التاريخ، فيما استقبل متحف الإسكندرية القومي طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية قسم الجرافيك، حيث شارك الطلبة في ورشة عمل حية لاستلهام القطع الأثرية المعروضة.

واحتفى متحف شرم الشيخ بيوم الفن العالمي بعرض فيلم تسجيلي عن الفنان ليوناردو دافنشي داخل قاعة التأهيل المرئي بالمتحف واستطاع الأطفال التدقيق في لوحتين من أهم أعماله عن طريق تكوين لوحة الموناليزا والعشاء الأخير من قطع البازل عقب ذلك تم تنظيم ورشة عمل قام من خلالها الأطفال بعمل تمائم الأوجات بعجينة رملية وتم توضيح رمزية استخدام المصري القديم لعين حورس وكيفية صناعة الفاينس.

الاحتفال باليوم العالمي للفن

ويحتفل باليوم العالمي للفن ابتداءً من عام 2020م، وتم اختيار اليوم تكريمًا للفنان ‏‏ليوناردو دافنشي الذي ولد في هذا اليوم من عام 1452م، وذلك نظرًا لتنوع مواهبه، كرسام ونحات وكاتب ‏‏ومبتكر وفيلسوف ومفكر.