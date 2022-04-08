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استمرار مبادرة «رمضانك صحة» بمحافظات التأمين الصحي الشامل في رمضان

كتب:

مريم الخطري
09:03 م | الجمعة 08 أبريل 2022
استمرار مبادرة «رمضانك صحة» بمحافظات التأمين الصحي الشامل في رمضان

في إطار إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية"، طوال شهر رمضان المبارك.

عبَّر منتفعو التأمين الصحي الشامل المستفيدون بمبادرة (رمضانك صحة) عن فرحتهم بخدمات المبادرة، وتوفير أعلى قدر من الرعاية الصحية لهم بكل سهولة ويُسر محل إقامتهم، متوجهين بالشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية على اهتمامهم بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتابعة الطبية الدورية لهم للاطمئنان على صحتهم.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أطلقت مبادرة (رمضانك صحة)، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السُكري كونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر، واتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى من العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل سالفة الذِكر لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، كما تشمل التثقيف الصحي للمرضى وذويهم عن الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو تجنب مضاعفاتها، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.